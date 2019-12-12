Şilili kadınların danslı protestosuna Ankara'da destek - Son Dakika
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Şilili kadınların danslı protestosuna Ankara'da destek

6 saat önce

Şili'de feminist örgüt Las Tesis'in, kadına yönelik cinsel saldırı, istismar ve şiddeti protesto için başlattığı danslı protestoya, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar da destek verdi.

Şilili kadınların danslı protestosuna Ankara'da destek, System.String[]

Şili'de feminist örgüt Las Tesis'in, kadına yönelik cinsel saldırı, istismar ve şiddeti protesto için başlattığı danslı protestoya, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar da destek verdi.

Ankara Kadın Platformunun çağrısıyla buluşan kadınlar, protesto için yazılan sözlerin İspanyolca ve Türkçesini söyleyerek dans etti.

Eylemin kanunsuz olduğunu ve dans sırasında okunan bazı sözlerin suç teşkil ettiğini söyleyen polis, katılımcılara dağılmaları uyarısında bulundu.

Uyarıyı dikkate almayarak dansı sürdüren kadınlarla polis arasında arbede yaşandı.

Kalkanlarla kadınları meydandan uzaklaştıran polis, direnen 6 kişiyi gözaltına aldı.

Kaldırımda bir süre bekleyen kadınlar daha sonra ayrıldı.

Şilili feminist grup Las Tesis'in, kadın cinayetleri, cinsel saldırı ve istismar olaylarını protesto için 25 Kasım'da Şili Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı önünde gerçekleştirdiği danslı protesto, bazı Avrupa ülkelerine de yayılmıştı.

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 07:32 Kaynak: AA
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