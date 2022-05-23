Şilili müzik grubu İnti-İllimani, Türkiye turnesine çıkıyor. Grup; 24 Haziran'da İstanbul'da, 25 Haziran'da İzmir'de, 26 Haziran'da ise Ankara'da konser verecek.

Şilili müzik grubu İnti-İllimani Historico, Türkiye turnesine çıkıyor. Grup ilk olarak 24 Haziran'da İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta Moğollar, Ozan Çoban ve Güneş Demir ile birlikte sahneye çıkacak. İstanbul konseri saat 16.00'da başlayacak. Grubun ikinci adresi İzmir olacak. İzmir'de Urla Sahne Humans Open Air Arena'da saat 19.30'da sahne alacak gruba Moğollar eşlik edecek.

Grup turnenin kapanışını Başkent ile yapacak. 26 Haziran'da ODTÜ Vişnelik Tesisleri'nde saat 17.00'de İnti-İllimani Historico ile birlikte Yeni Türki, Ozan Çoban ve Güneş Demir de sahne alacak.

1967 yılında kurulan "İnti-İllimani Historico", şarkılarında yoksul halkların, emekçilerin duygularını yansıtmayı hedefleyen ve dünyada protest müziğin temsilcileri arasında sayılan grubun bazı şarkıları Türkçe sözler ile yeniden derlendi ve popüler oldu.