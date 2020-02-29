Son Dakika › Dünya › Şilili şair Pablo Neruda koleksiyonu İspanya'da müzayedeye çıkıyor - Son Dakika Dünya
Şilili şair Pablo Neruda koleksiyonu İspanya'da müzayedeye çıkıyor
6 saat önce
Şilili şair Pablo Neruda'nın 603 eserinin bulunduğu orjinal dokümanlar, el yazıları, kitaplar ve fotoğraflar İspanyol bir şarap üreticisi olan Santiago Vivanco'nun koleksiyonunda bulunuyor. Vivanco tüm bu eserleri toplu şekilde Barselona'da bir müzayede satışa çıkaracağını duyurdu.
Şilili şair Pablo Neruda'nın 603 eserinin bulunduğu orijinal dokümanlar, el yazıları, kitaplar ve fotoğraflar İspanyol bir şarap üreticisi olan Santiago Vivanco'nun koleksiyonunda bulunuyor. Vivanco tüm bu eserleri toplu şekilde İspanya'nın Barselona kentindeki bir müzayede satışa çıkaracağını duyurdu.
19 Mart'ta gerçekleşecek olan müzayededeki açılış rakamı ise 650 bin euro.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:06
Son Dakika İran'da öfkeli bir kalabalık, koronavirüs hastalarının tutulduğu iddia edilen sağlık ocağını ateşe verdi Rus basını, İdlib'deki saldırıyı Rus savaş uçaklarının düzenlediğini yazdı Yunan güvenlik güçleri, göçmenlerin geçişini engellemek için jiletli barikatlar kurdu 33 askerimizin şehit olduğu saldırının ardından Almanya, İngiltere ve Fransa'dan destek mesajları geldi