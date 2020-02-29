Şilili şair Pablo Neruda koleksiyonu İspanya'da müzayedeye çıkıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Şilili şair Pablo Neruda koleksiyonu İspanya'da müzayedeye çıkıyor - Son Dakika Dünya

Şilili şair Pablo Neruda koleksiyonu İspanya'da müzayedeye çıkıyor

6 saat önce

Şilili şair Pablo Neruda'nın 603 eserinin bulunduğu orjinal dokümanlar, el yazıları, kitaplar ve fotoğraflar İspanyol bir şarap üreticisi olan Santiago Vivanco'nun koleksiyonunda bulunuyor. Vivanco tüm bu eserleri toplu şekilde Barselona'da bir müzayede satışa çıkaracağını duyurdu.

Şilili şair Pablo Neruda koleksiyonu İspanya'da müzayedeye çıkıyor, System.String[]

Şilili şair Pablo Neruda'nın 603 eserinin bulunduğu orijinal dokümanlar, el yazıları, kitaplar ve fotoğraflar İspanyol bir şarap üreticisi olan Santiago Vivanco'nun koleksiyonunda bulunuyor. Vivanco tüm bu eserleri toplu şekilde İspanya'nın Barselona kentindeki bir müzayede satışa çıkaracağını duyurdu.


19 Mart'ta gerçekleşecek olan müzayededeki açılış rakamı ise 650 bin euro.

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Pablo Neruda, Barselona, İspanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:06 
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