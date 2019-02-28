Son Dakika Haberleri: Silindir Makinesine Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti

Silindir Makinesine Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Kütahya'da çalıştığı metal fabrikasında silindir makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Silindir Makinesine Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Kütahya'da çalıştığı metal fabrikasında silindir makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir metal fabrikasında işçilerden Adnan Erduğan (37), çalıştığı sırada vücudunu silindir makinesine kaptırdı. Durumu fark eden Erduğan'ın mesai arkadaşları, makineyi durdurarak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, iki çocuk babası Erduğan'ın öldüğünü belirledi. Sıkıştığı yerden çıkarılan işçinin cesedi, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:10 Kaynak: İHA

Kütahya, İşçi, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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