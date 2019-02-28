Silindir Makinesine Sıkışan İşçi, Öldü

KÜTAHYA'da çalıştığı metal fabrikasında silindir makinesine sıkışan Adnan Erduğan (37), hayatını kaybetti.

KÜTAHYA'da çalıştığı metal fabrikasında silindir makinesine sıkışan Adnan Erduğan (37), hayatını kaybetti.



Kütahya 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan hafif metal fabrikasında işçi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Adnan Erduğan, silindir makinesine vücudunu kaptırdı. Durumu fark eden diğer işçiler, makineyi durdurup sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, makineye sıkışan Erduğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Erduğan'ın cenazesi, otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



- Tahya

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