Son Dakika Haberleri: Silindir Makinesine Sıkışan İşçi, Öldü

Silindir Makinesine Sıkışan İşçi, Öldü

2 saat önce

KÜTAHYA'da çalıştığı metal fabrikasında silindir makinesine sıkışan Adnan Erduğan (37), hayatını kaybetti.

Silindir Makinesine Sıkışan İşçi, Öldü, System.String[]
KÜTAHYA'da çalıştığı metal fabrikasında silindir makinesine sıkışan Adnan Erduğan (37), hayatını kaybetti.

Kütahya 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan hafif metal fabrikasında işçi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Adnan Erduğan, silindir makinesine vücudunu kaptırdı. Durumu fark eden diğer işçiler, makineyi durdurup sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, makineye sıkışan Erduğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. 

Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Erduğan'ın cenazesi, otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

- Tahya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:11 Kaynak: DHA

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