Son Dakika Haberleri: Silindir Uçuruma Yuvarlandı: 1 Yaralı

Silindir Uçuruma Yuvarlandı: 1 Yaralı

28 dakika önce

Antalya'nın Akseki ilçesinde uçuruma yuvarlanan silindirin sürücüsü ağır yaralandı.

Silindir Uçuruma Yuvarlandı: 1 Yaralı, System.String[]
Antalya'nın Akseki ilçesinde uçuruma yuvarlanan silindirin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu Akseki'nin Akçeşme mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye yolda çalışma yapan özel bir firmaya ait iş makinesi uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Fahrettin Ateş (58) ağır yaralandı.

Yol şantiyesinde çalışanların, 112 Acil Servis'i araması üzerine gelen ilk yardım ekipleri, yaralıyı Akseki Devlet Hastanesine kaldırdı. Ateş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine sevk edildi. Akseki İlçe Emniyet Amirliği kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:25 Kaynak: İHA

Konya, Seydişehir, Antalya, Akseki, Güncel
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