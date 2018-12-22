Silindirin Altında Can Verdi
2 saat önce
İzmir'in Bornova ilçesinde asfalt çalışması yapan silindirin altında kalan şahıs, feci şekilde can verdi.
İzmir
'in Bornova
ilçesinde asfalt çalışması yapan silindirin altında kalan şahıs, feci şekilde can verdi. Edinilen bilgiye göre, Bornova ilçesi Kıvanç Caddesi'nde yürüyen Bülent Baki Aktaş (52), merdivenlerden inmek isterken dengesini kaybederek düştü. Aktaş, bu sırada caddede asfalt çalışması yapan silindirin altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Bülent Baki Aktaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Aktaş'ın cesedi, İzmir Adli Tıp
Kurumuna götürüldü. Silindiri kullanan Ü.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:56 Kaynak: İHA
Saldırgan, Uyuşturucu Sattığını İddia Ettiği Suriyeli Genci Bacaklarından Vurdu
Dengesini Kaybeden Adam, Yol Çalışması Yapan Silindirin Altında Feci Şekilde Can Verdi
Apartman Görevlisi Kadının Boğazını Kesen Fitness Hocası Tutuklandı
ABD Başkanı Trump, Suriye'den Çekilme Kararını Değerlendirdi: Türkiye, DEAŞ'la Başa Çıkabilir