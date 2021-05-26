Silindirin altında kalan işçi öldü - Son Dakika

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen işçinin arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Silindirin altında kalan İsa Aydın'a ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan işçi arkadaşları yaptı. İşçiler daha sonra durumu sağlık ekiplerine bildirdiler.

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