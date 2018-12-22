Son Dakika Haberleri: Silindirin Altında Kalan Şahıs Feci Şekilde Can Verdi

Silindirin Altında Kalan Şahıs Feci Şekilde Can Verdi

2 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde asfalt çalışması yapan silindirin altında kalan şahıs, feci şekilde can verdi.

Silindirin Altında Kalan Şahıs Feci Şekilde Can Verdi, System.String[]
İzmir'in Bornova ilçesinde asfalt çalışması yapan silindirin altında kalan şahıs, feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgiye göre, Bornova ilçesi Kıvanç Caddesi'nde yürüyen Bülent Baki Aktaş (52), merdivenlerden inmek isterken dengesini kaybederek düştü. Aktaş, bu sırada caddede asfalt çalışması yapan silindirin altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Bülent Baki Aktaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Aktaş'ın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Silindiri kullanan Ü.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:48 Kaynak: İHA

Polis, İzmir, Bornova, 3. Sayfa
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