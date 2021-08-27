Kars Merkez Ölçülü Köyü (PMT ve Binder Tabakası) ve Selim Kekeç Köyü (Aşınma Tabakası) Bitüm İdareden Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) Asfalt Yol Yapım İşi Kars İli Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı Kat: 3 Merkez/KARS

İHALE TARİHİ - YERİ : 31. 08. 2021 Salı günü - Saat 14. 30- Kars Valiliği Kar Toplantı Salonu

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