Silinen AK Parti'nin çizgi film videosuyla ilgili yeni iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı - Son Dakika

Silinen AK Parti'nin çizgi film videosuyla ilgili yeni iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı

07.05.2021 22:25

AK Parti'nin "Yalan Üretim Merkezi" notuyla paylaşılan ve CHP'nin 128 milyar dolar iddialarına yanıt verilen videonun silinmesi siyaset dünyasının bir numaralı gündem maddesi. Videonun neden silindiği merak konusu olurken çizgi filmin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdığı ve bu paylaşımı beğenmediği öne sürüldü.

AK Parti'nin hazırlattığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın canlandırıldığı "Yalan üretim merkezi" adıyla yayınlanan ve daha sonra silinen çizgi film konuşulmaya devam ediyor.

VİDEODA 128 MİLYAR DOLAR İDDİALARINA YANIT VERİLMİŞTİ

AK Parti'nin Twitter hesabı üzerinden hafta için "Yarın saat 14.00'te" ifadeleriyle duyurduğu paylaşım heyecan yaratmış, ertesi gün de paylaşılan videoda CHP'ye yönelik bir çizgi film hazırlandığı ortaya çıkmıştı. "Yalan üretim merkezi" adıyla sunulan filmde, son dönemlerin en tartışmalı konusu olan 128 milyar dolar iddialarına da yanıt verilmişti. Partinin hesabından paylaşılan ve en son "Devamı gelecek..." şeklinde bitirilen animasyon, sosyal medyada da ilgi uyandırmıştı. Ancak bugün AK Parti Medya ve Tanıtım Başkanlığı'nın hazırlattığı "Yalan Üretim Merkezi" notuyla CHP'yi hedef aldığı çizgi film partinin resmi hesabından silindi. ilmin "128 milyar dolar" tartışmasını tekrar gündeme getirdiği konuşulmuş ve AK Parti içinde de eleştirildiği söylenmişti.

''MAKSAT HASIL OLDU''

Videonun kaldırılmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hamza Dağ, videonun amacına ulaştığını belirterek, ''Siyasette seviyeli muhalefetin oluşması için AK Parti olarak bir adım attık. Siyasette yalanın ulaştığı boyuta dikkat çektik. Maksat hasıl oldu'' ifadelerini kullandı.

Dağ ayrıca ''Bundan sonrasında da bilgi ve belgeye dayalı, seviyenin korunduğu, aziz milletimize sadece gerçeklerle konuşacakları bir zemin istiyoruz. Çünkü biz sadece gerçeklerle konuşuyoruz'' ifadelerine de yer verdi.

CUMHURBAŞKANI ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERMİŞ

Filmin neden kaldırıldığı merak konusu olurken Gazeteci Hadi Özışık, filme Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çok sert tepki gösterdiğini söyledi.

Habertürk TV'de konuşan Özışık, "Aldığım bilgiye göre Cumhurbaşkanımız bu videoyu beğenmemiş, sevmemiş. Cumhurbaşkanı'nın çok sert tepki gösterdiğini duydum. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a da çok sert tepki gösterdiğini duydum. İki parti de kaldırılması için kendi arasında anlaşmaya varmış olabilir" ifadelerini kullandı.

Silinen AK Parti'nin çizgi film videosuyla ilgili yeni iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı

Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası, Hamza Dağ, AK Parti, CHP, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silinen AK Parti'nin çizgi film videosuyla ilgili yeni iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı - Son Dakika


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