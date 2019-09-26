Son Dakika Haberleri: Silivri açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem
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Silivri açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem

30 dakika önce

Silivri açıklarında saat 10.32'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Silivri açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Silivri açıklarında saat 10.32'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Silivri açıklarında saat 10,32'de 3,6 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Silivri ve çevresinde hissedildi. AFAD, depremin yerin 7.78 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

(İHA)

Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:50 Kaynak: İHA
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