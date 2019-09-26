Silivri açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem

Silivri açıklarında saat 10.32'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Silivri açıklarında saat 10,32'de 3,6 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Silivri ve çevresinde hissedildi. AFAD, depremin yerin 7.78 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - İSTANBUL