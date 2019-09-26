Silivri açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem

İSTANBUL - Silivri açıklarında saat 10.32'de 3,6 büyüklüğünde deprem oldu.

Silivri açıklarında saat 10,32'de 3,6 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Silivri ve çevresinde hissedildi. AFAD, depremin yerin 7.78 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.