Silivri açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
Silivri açıklarında 3,6 büyüklüğünde depremİSTANBUL - Silivri açıklarında saat 10.32'de 3,6 büyüklüğünde deprem oldu.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:43 Kaynak: İHA
Silivri açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem
İSTANBUL - Silivri açıklarında saat 10.32'de 3,6 büyüklüğünde deprem oldu.
Silivri açıklarında saat 10,32'de 3,6 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Silivri ve çevresinde hissedildi. AFAD, depremin yerin 7.78 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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