Son Dakika Haberleri: Silivri açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem
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Silivri açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

Silivri açıklarında 3,6 büyüklüğünde depremİSTANBUL - Silivri açıklarında saat 10.32'de 3,6 büyüklüğünde deprem oldu.

Silivri açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem

İSTANBUL - Silivri açıklarında saat 10.32'de 3,6 büyüklüğünde deprem oldu.

Silivri açıklarında saat 10,32'de 3,6 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Silivri ve çevresinde hissedildi. AFAD, depremin yerin 7.78 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Silivri açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem

Silivri, Genel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:43 Kaynak: İHA
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