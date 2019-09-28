Son Dakika Haberleri: Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem
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Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem

28 dakika önce

Silivri açıklarında bugün bir deprem daha meydana geldi.

Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Silivri açıklarında bugün bir deprem daha meydana geldi. AFAD, depremim 3,8 büyüklüğünde 12 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu.


Silivri açıklarında yeniden deprem oldu. Bugün saat 14.03'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3,8 olarak kaydedildi. AFAD, depremin 12 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu. - İSTANBUL

Silivri, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:24 Kaynak: İHA
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