Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem
7 dakika önce
Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde depremİSTANBUL - Silivri açıklarında bugün bir deprem daha meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:41 Kaynak: İHA
Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem
İSTANBUL - Silivri açıklarında bugün bir deprem daha meydana geldi. AFAD, depremim 3,8 büyüklüğünde 12 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu.
Silivri açıklarında yeniden deprem oldu. Bugün saat 14.03'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3,8 olarak kaydedildi. AFAD, depremin 12 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu.
Arnavutköy'de ev sahibi ile kiracının "depozito savaşı"... Deprem sonrası İstanbullular evini sigortalatmanın peşine düştü Son Dakika: Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi Nagehan Alçı ile ceza hukukçusu birbirine girdi, modaretör yayını kesti