Son Dakika Haberleri: Silivri açıklarında deprem (2)
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Silivri açıklarında deprem (2)

2 saat önce

Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 10.32 sıralarında Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Silivri'ye 23.94 kilometre mesafede gerçekleşirken, depremin derinliği 7.78 kilometre olarak ölçüldü.

Görüntü dökümü:
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-Silivri sokaklarından detaylar


- İstanbul
Marmara Denizi, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:56 Kaynak: DHA
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