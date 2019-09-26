Silivri açıklarında deprem (2)
2 saat önce
Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 10.32 sıralarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Marmara Denizi Silivri Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:57 Kaynak: DHA
açıklarında saat 10.32 sıralarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Silivri'ye 23.94 kilometre mesafede gerçekleşirken, depremin derinliği 7.78 kilometre olarak ölçüldü.
- İstanbul
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