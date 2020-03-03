Silivri açıklarında lüks yat yanarak battı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. - Son Dakika

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Silivri açıklarında lüks yat yanarak battı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
6 saat önce
Silivri açıklarında lüks yat yanarak battı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:47 Kaynak: İHA
Silivri açıklarında lüks yat yanarak battı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. - İSTANBUL
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