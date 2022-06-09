Silivri açıklarında makine arızası yapan tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Silivri açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Silivri açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 8,5 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Silivri Limanı'na emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.
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