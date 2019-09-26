Son Dakika Haberleri: Silivri açıklarında meydana gelen deprem Çorlu'da da hissedildi
Son Dakika Güncel Haber

Silivri açıklarında meydana gelen deprem Çorlu'da da hissedildi

2 gün önce

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında Afet ve Acil Durum (AFAD) Genel Müdürlüğü verilerine göre 7 kilometre derinlikte ve 5.8 büyüklüğündeki deprem Silivri'nin komşu ilçesi Çorlu'da da hissedildi.

Silivri açıklarında meydana gelen deprem Çorlu'da da hissedildi, System.String[]

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında Afet ve Acil Durum (AFAD) Genel Müdürlüğü verilerine göre 7 kilometre derinlikte ve 5.8 büyüklüğündeki deprem Silivri'nin komşu ilçesi Çorlu'da da hissedildi. Depreme iş yerlerinde yakalananlar bulundukları alanları hızla terk ederek ilçenin meydanları ile park ve bahçelerinde toplandılar.


Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan Çorlu Belediye binasında çalışanlar ve belediyeye işleri için gelen vatandaşlar da deprem anında binayı terk ederek Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.


Deprem nedeniyle henüz her hangi bir hasar bildirimi yapılmazken, Çorlu'da depremi hisseden vatandaşlar büyük panik ve korku yaşadı. - TEKİRDAĞ

Silivri, Deprem, Çorlu, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD: 3 günde 314 artçı deprem yaşandı Alev alan otomobile balkondan su dökerek müdahale ettiler Osman Hamdi Bey'in tablosu rekor fiyata alıcı buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 15:54:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silivri açıklarında meydana gelen deprem Çorlu'da da hissedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]