Konu ile ilgili olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Silivri açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 8,5 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Silivri Limanı'na emniyetle yanaştırıldı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Silivri açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika

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