Silivri açıklarında yanan lüks battı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silivri açıklarında yanan lüks battı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Silivri açıklarında yanan lüks battı: 2 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Silivri açıklarında lüks yat yanarak battı.

Silivri açıklarında yanan lüks battı: 2 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Silivri açıklarında lüks yat yanarak battı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

(İHA)

Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:50 Kaynak: İHA
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