Son Dakika › Güncel › Silivri açıklarında yanan lüks battı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Silivri açıklarında yanan lüks battı: 2 ölü, 3 yaralı
6 saat önce
Silivri açıklarında lüks yat yanarak battı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:50 Kaynak: İHA
Silivri açıklarında lüks yat yanarak battı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
(İHA)
Son Dakika Son Dakika: 10 Şubat'tan bugüne kadar 3 bin 138 Esed rejim askeri etkisiz hale getirildi Beşşar Esed, Suriye'de genel seçim tarihini açıkladı İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 79'a yükseldi Suriye sınırında helikopter ve ambulans hareketliliği yaşandı