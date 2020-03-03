SİLİVRİ AÇIKLARINDA YATTA YANGIN (1) - Son Dakika

SİLİVRİ AÇIKLARINDA YATTA YANGIN (1)
7 saat önce
SİLİVRİ açıklarında bir yatta yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:27 Kaynak: DHA
SİLİVRİ açıklarında bir yatta yangın çıktı. Yangında yaralılar olduğu belirtiliyor. Sahil Güvenlik ekiplerinin yaklaşık 25 kilometre açıkta çıkan yangınla ilgili çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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-Sahil güvenlik ekipleri
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