SİLİVRİ AÇIKLARINDA YATTA YANGIN (1) - Son Dakika

SİLİVRİ açıklarında bir yatta yangın çıktı. Yangında yaralılar olduğu belirtiliyor. Sahil Güvenlik ekiplerinin yaklaşık 25 kilometre açıkta çıkan yangınla ilgili çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Sahil güvenlik ekipleri

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