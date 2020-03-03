Silivri açıklarında yatta yangın - Son Dakika
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Silivri açıklarında yatta yangın

6 saat önce

İstanbul DHA - SİLİVRİ açıklarında bir yatta yangın çıktı.

İstanbul DHA - SİLİVRİ açıklarında bir yatta yangın çıktı. Yangında yaralılar olduğu belirtiliyor. Sahil Güvenlik ekiplerinin yaklaşık 25 kilometre açıkta çıkan yangınla ilgili çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Silivri açıklarında yatta yangın

İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:43 Kaynak: DHA
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