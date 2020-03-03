Silivri açıklarında yatta yangın - Son Dakika

Silivri açıklarında yatta yangın
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İstanbul DHA - SİLİVRİ açıklarında bir yatta yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:43 Kaynak: DHA
İstanbul DHA - SİLİVRİ açıklarında bir yatta yangın çıktı. Yangında yaralılar olduğu belirtiliyor. Sahil Güvenlik ekiplerinin yaklaşık 25 kilometre açıkta çıkan yangınla ilgili çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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