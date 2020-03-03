SİLİVRİ AÇIKLARINDA YATTA YANGIN : 2 ÖLÜ (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel SİLİVRİ AÇIKLARINDA YATTA YANGIN : 2 ÖLÜ (2) - Son Dakika

SİLİVRİ AÇIKLARINDA YATTA YANGIN : 2 ÖLÜ (2)

6 saat önce

SİLİVRİ açıklarında bir yatta çıkan yangında 2 kişi öldü.

SİLİVRİ AÇIKLARINDA YATTA YANGIN : 2 ÖLÜ (2), System.String[]

İstanbul DHA - SİLİVRİ açıklarında bir yatta çıkan yangında 2 kişi öldü.

Silivri açıklarında bir yatta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 25 kilomet açıktaki yatta çıkan yangına çevredeki gemiler müdahale etti. Yat yanarak batarken 2 kişi hayatını kaybetti. Ölen kişilerin cesedi  Sahil Güvenlik ekiplerince sahile getirildi. Yangında 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

--------

-Sahil güvenlik ekipleri

-Cesetlerin getirilmesi

DHA FEED


Silivri, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk muhabir canlı yayındayken Esed güçleri bombardımana başladı
Sınırı geçmeye çalışan mültecileri vuran Yunan askeri kameralara el salladı Türk sevgilisinin darp ettiği Sırp model yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı: Yatakta ölmeyi bekliyordum Alacak kavgasına karışan amca ve yeğeni öldürüldü

Son Dakika Haberleri
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?
18:44 Havucun faydaları nelerdir? Havucun cilde, saça ve göze faydaları
18:44 Survivor'da Tayfun ve Nisa aşk mı yaşıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 21:41:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SİLİVRİ AÇIKLARINDA YATTA YANGIN : 2 ÖLÜ (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]