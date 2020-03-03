SİLİVRİ AÇIKLARINDA YATTA YANGIN : 2 ÖLÜ (2) - Son Dakika

SİLİVRİ AÇIKLARINDA YATTA YANGIN : 2 ÖLÜ (2)
6 saat önce
SİLİVRİ açıklarında bir yatta çıkan yangında 2 kişi öldü.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:47 Kaynak: DHA
İstanbul DHA - SİLİVRİ açıklarında bir yatta çıkan yangında 2 kişi öldü.
Silivri açıklarında bir yatta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 25 kilomet açıktaki yatta çıkan yangına çevredeki gemiler müdahale etti. Yat yanarak batarken 2 kişi hayatını kaybetti. Ölen kişilerin cesedi Sahil Güvenlik ekiplerince sahile getirildi. Yangında 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Görüntü Dökümü:
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-Sahil güvenlik ekipleri
-Cesetlerin getirilmesi
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