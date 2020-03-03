Silivri açıklarında yatta yangın : 2 ölü (2) - Son Dakika

Silivri açıklarında yatta yangın : 2 ölü (2)
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SİLİVRİ açıklarında bir yatta çıkan yangında 2 kişi öldü.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:48 Kaynak: DHA
İstanbul DHA - SİLİVRİ açıklarında bir yatta çıkan yangında 2 kişi öldü.
Silivri açıklarında bir yatta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 25 kilomet açıktaki yatta çıkan yangına çevredeki gemiler müdahale etti. Yat yanarak batarken 2 kişi hayatını kaybetti. Ölen kişilerin cesedi Sahil Güvenlik ekiplerince sahile getirildi. Yangında 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.
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