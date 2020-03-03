Silivri açıklarında yatta yangın : 2 ölü (3) - Son Dakika

Silivri açıklarında yatta yangın : 2 ölü (3)
6 saat önce
SİLİVRİ açıklarında bir yatta çıkan yangında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:33 Kaynak: DHA
SİLİVRİ açıklarında bir yatta çıkan yangında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Silivri açıklarında Blueice isimli yatta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 25 kilometre açıktaki yatta çıkan yangına çevredeki gemiler müdahale etti. Yat yanarak batarken, yattaki Engin A. ve Abdurrahman Ş. hayatını kaybetti. Yatta bulunan Aydın A. ve Tunç Ö. yaralı olarak kurtarıldı. Kurtarılan yaralılar sahile getirilerek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sahil Güvenlik ekiplerince sahile getirilen cenazeler ise cenaze araçlarına konularak Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
- İstanbul
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