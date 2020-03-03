Silivri açıklarında yatta yangın aktüel - Son Dakika

SİLİVRİ AÇIKLARINDA YATTA YANGIN (3) aktüel

Ersan SAN - Uğur Samet AVCI- İstanbul DHA - SİLİVRİ açıklarında bir yatta yangın çıktı. Yangında yaralılar olduğu belirtiliyor. Sahil Güvenlik ekiplerinin yaklaşık 25 kilometre açıkta çıkan yangınla ilgili çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.