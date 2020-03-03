Silivri açıklarında yatta yangın: Ölen kaptan arkadaşlarını kırmamak için binmiş... - Son Dakika

SİLİVRİ açıklarında makine dairesinde çıkan yangının ardından batan yatta kaptan Engin Sili ve makine ustası Abdurrahman Şen , hayatını kaybederken 3 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Hayatını kaybeden Engin Sili'nin, yanan yatı satın alan arkadaşlarını kırmayarak, onu Bodrum 'a götürmek için kendilerine katıldığı öğrenildi.

Silivri açıklarında meydana gelen ve 2 kişinin ölümü 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan yat yangınıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yaralı olarak kurtarılan kişilerin sahil güvenlik ekiplerine anlattıklarına göre; hayatını kaybeden kaptan Engin Sili'nin, yeni satın aldıkları yatı Bodrum'a götürmek için arkadaşları tarafından çağrıldığı, Sili'nin arkadaşlarını kırmayarak, Bodrum'a götürmek için yatı yola çıkardığı öğrenildi. Bu sırada Makine dairesinde yangın çıktığı, alevlerin yatı sarmasıyla Sili'nin fenalaşarak yere yığıldığı, yatta bulunan Tunç Ö.'nün yerdeki Sili'yi kucaklayarak denize atladığı ifade edildi. Ardından diğerlerinin de yattan denize atladıkları belirtildi.

Botlarla denize açılan Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekiplerinin, 3 kişiyi kurtarırken, hayatını kaybeden Engin Sili ve Abdurrahman Şen'in cenazelerini çıkardığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- İstanbul