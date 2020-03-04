SİLİVRİ AÇIKLARINDAKİ YAT YANGININA ABD SAVAŞ GEMİSİNDEN MÜDAHALE - Son Dakika
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SİLİVRİ AÇIKLARINDAKİ YAT YANGININA ABD SAVAŞ GEMİSİNDEN MÜDAHALE

6 saat önce

SİLİVRİ açıklarında 2 kişinin öldüğü yat yangınında yaralılara yardım eden gemiler arasında ABD savaş gemisi olduğu da ortaya çıktı.

SİLİVRİ AÇIKLARINDAKİ YAT YANGININA ABD SAVAŞ GEMİSİNDEN MÜDAHALE, System.String[]
SİLİVRİ açıklarında 2 kişinin öldüğü yat yangınında yaralılara yardım eden gemiler arasında ABD savaş gemisi olduğu da ortaya çıktı.

Olay dün saat 12.15  sıralarında Silivri'nin yaklaşık 25 kilometre açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kalamış'tan çıkıp Bozcaada'ya doğru giden Black Eyes1 adlı özel bir yat Silivri açıklarına geldiği sırada makine dairesinde  henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.  Yatın yandığını fark eden çevredeki tekneler yangına müdahale etti. Ancak özel yat yanarak battı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik botları ve deniz polise geldi. Yanarak batan yatta kaptan Engin Sili ve Abdurrahman Şen hayatını kaybederken yatta bulunan 3 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.  Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri Sahil Güvenlik teknesi ile kıyıya getirildi. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ABD SAVAŞ GEMİSİ DE MÜDAHALE ETTİ

Bu arada yangın sırasında yaralılara ilk müdahale de bulunan gemiler arasında ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 154 metre uzunluğunda ve 71 borda numaralı 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyerinin de olduğu ortaya çıktı. Savaş gemisinin olay sırasında Silivri açıklarında olduğu öğrenildi.  ABD donanmasından olay anına ve yaralıların kurtarılmasına ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:

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-ABD donanmasının paylaştığı fotolar

-Dün çekilen fotolar


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:26 Kaynak: DHA
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