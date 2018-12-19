Silivri, Arnavutköy ve Çatalca'da Kar Yağışı Etkili Oluyor
45 dakika önce
Silivri, Arnavutköy ve Çatalca'da kar yağışı etkili oluyor Lapa lapa yağan kar sürücülere zor anlar yaşattıİSTANBUL - Meteorolojinin uyarılarının ardından Silivri'de kar yağışı etkili olmaya başladı.
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Lapa lapa yağan kar sürücülere zor anlar yaşattı
İSTANBUL - Meteorolojinin uyarılarının ardından Silivri'de kar yağışı etkili olmaya başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle seyir halindeki araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Park halindeki araçların üzeri ise beyaza büründü.
Silivri Çatalça'da kar yağışı etkili olmaya başladı. İstanbul
genelinde gece boyunca etkili sağanak yağış ve fırtınanın ardından kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Lapa lapa yağan kar yağışı nedeniyle seyir halinde olan araç sürücüleri,zor anlar yaşadı. Park halinde olan araçların üzeri beyaz örtüye büründü.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:24 Kaynak: İHA
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