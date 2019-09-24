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Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'dan deprem sonrası açıklama

24 dakika önce

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri açıklarında meydana gelen 4.6 şiddetindeki deprem ile ilgili yaptığı açıklamada, "Silivri'de şu an her şey normal olarak devam ediyor.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'dan deprem sonrası açıklama, System.String[]

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri açıklarında meydana gelen 4.6 şiddetindeki deprem ile ilgili yaptığı açıklamada, "Silivri'de şu an her şey normal olarak devam ediyor. Bize ulaşan can ya da mal kaybı yok. Şu an için okulların boşaltılması söz konusu değil. Tatil de söz konusu değil" dedi.


Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri açıklarında meydana gelen 4.6 şiddetindeki deprem ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Silivri'de şu an her şey normal olarak devam ediyor. Bize ulaşan can ya da mal kaybı yok. Ben yer bilimci deprem bilimci de değilim. Şöyle bir gerçek var; İstanbul'da yaşayan herkesin beklenen büyük depremle yüzleşecektir. Biz burada Doğa Hareketleri Araştırma Derneği ile ortaklaşa bir proje yürütüyoruz. Bizim belediyemizin sınırları içerisinde 365 gün 7/24 bu doğa hareketleri izleniyor. Bu depremin beklenen büyük depremin öncüsü olması gibi bir özelliği yok. Bunu bilelim. Yaklaşan büyük deprem ile ilgili olarak ne kadar hazırız bunu sorgulayalım. Bir an önce İstanbul'u depreme hazır bir kent haline getirmemiz gerekir" açıklamasını yaptı.


Silivri'de 3 gün sürecek bir deprem çalıştayı olacağını kaydeden Yılmaz, "Bu deprem çalıştayda ele alınacak. Şu an vatandaşı olumsuz etkileyecek bir durum yok. Depreme dayanıklı binaları bir an önce hazır hale getirmeliyiz. Okullarda eğitim devam ediyor. Yer kabuğuna yakın olduğu için deprem şiddetli hissedildi. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz bundan dolayı dışarı çıkarıldı. Şu an için okulların boşaltılması söz konusu değil. Tatil de söz konusu değil" dedi. - İSTANBUL

Volkan Yılmaz, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:24 Kaynak: İHA
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