Silivri Belediye Başkanı Yılmaz, 30 Ağustos mesajı yayınladı - Son Dakika

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Yılmaz, Zafer Bayramı'nın önemine vurgu yaptı.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimiz 98 yıl evvel Dumlupınar'da muhteşem bir zafere, yankıları hala devam eden göğüs kabartıcı bir başarıya imza atmıştır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları öncülüğünde yapılan Kurtuluş Mücadelesi 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zirveye taşınmış, bu vesileyle söken zafer şafağı son yurdumuzun talihini, kaderini ve geleceğini pırıl pırıl aydınlatmıştır.

Esaret zincirleri parçalanmış, emperyalist hevesler paralanmış, düşman tasallutu pençelenmiş, küresel abluka milletimizin tertemiz ve imanlı mücadelesiyle çok şükür püskürtülmüştür.

30 Ağustos, Türk vatanını tahakküm altına almak isteyen müstevlilerin bozguna uğratıldığı kutlu bir gün olarak tarihe geçmiştir.

Türk milleti istiklal ve istikbaline sahip çıkmış, kendi geleceğine bizzat kendisinin yön vereceğini aziz varlığının kefaretiyle göstermiştir.

30 Ağustos; köşeye sıkışmış, işgale uğramış, bağrı delinmiş, bitkin düşmüş, darda kalmış, şehit olmuş, canı yanmış bir milletin neleri başarabileceğini, hangi müşkülat ve mihnetleri aşabileceğini net olarak göstermiştir.

30 Ağustos ruhu milli vicdanda hala canlıdır.

Bu ruh zulme karşı güvenlik zırhı, hıyanet ve melanete karşı en emin sığınak ve direnç kaynağıdır.

Çevremizde sahnelenen küresel ve bölgesel ayak oyunlarına karşı 30 Ağustos şuuruyla hareket edip beka ve birliğimizi tehdit eden riskli gelişmelere karşı tedbirli olunması zarurettir.

Unutulmasın ki; bu vatan için, bu millet için, bu şanlı bayrak için candan, yardan ve serden vazgeçmeye hazır ve kararlı olan Türk milleti bizzat kendi müstakbelinin güvencesi, yenilmeyecek muazzam gücüdür.

Ecdadımızın kahramanlık ve fedakarlıkları, bizlere emanet ettikleri milli ve manevi kazanımların yaşatılması hem övüncümüz, hem de muhafazası tarihi görevlerimiz arasındadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kurucu kahramanları; büyük Türk milleti için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnet duygularımla anıyorum.

Cenab-ı Allah hepsinden ayrı ayrı razı olsun."