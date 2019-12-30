Silivri Belediye Başkanı Yılmaz AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silivri Belediye Başkanı Yılmaz AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Silivri Belediye Başkanı Yılmaz AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yılmaz, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından seçilerek belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

Yılmaz, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde ise Yılmaz, Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" başlıklı fotoğrafını oyladı.

Spor kategorisinde de Mustafa Yalçın tarafından çekilen "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafa oy veren Yılmaz, seçim yapmakta zorlandığını ifade etti.

Yılmaz, oylamaya katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Göz bebeğimiz Anadolu Ajansının da 100. yılı kutlanacak 2020'de. Daha nice yüzlü yaşlara diyelim. Anadolu Ajansına da çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Silivri Belediye Başkanı Yılmaz AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Volkan Yılmaz, Behçet Alkan, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:24 Kaynak: AA
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