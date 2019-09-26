Son Dakika Haberleri: Silivri Belediye Başkanı Yılmaz: "Çok şükür can kaybımız yok, 8 kişi hafif yaralandı"
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Silivri Belediye Başkanı Yılmaz: "Çok şükür can kaybımız yok, 8 kişi hafif yaralandı"

15 dakika önce

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Çok şükür can kaybımız yok. 8 kişi panik nedeniyle hafif şekilde yaralandı" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Yılmaz:

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Çok şükür can kaybımız yok. 8 kişi panik nedeniyle hafif şekilde yaralandı" dedi.


Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Devlet Hastanesinde yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Deprem şiddeti 5.8. Denizin 7 kilometre altında gerçekleşti. Silivri, depremi şiddetli hissetti. Çok şükür can kaybı yok. 8 kişi panik halinde ufak yaralanmalar var. Onlar da ayakta tedavi edildi. Biz incelemelerimize devam edeceğiz. Hasarlı diye ihbar edilen her binaya gidip kontrolleri yapacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Volkan Yılmaz, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:53 Kaynak: İHA
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