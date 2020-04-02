Silivri Belediye Başkanı Yılmaz, koronavirüsle mücadele sürecini anlattı - Son Dakika
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Silivri Belediye Başkanı Yılmaz, koronavirüsle mücadele sürecini anlattı

6 saat önce

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçede gerçekleştirilen koronavirüs(COVID-19) salgını ile mücadele çalışmaları hakkında genel bir değerlendirme yaptı.

Silivri Belediye Başkanı Yılmaz, koronavirüsle mücadele sürecini anlattı, System.String[]

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçede gerçekleştirilen koronavirüs(COVID-19) salgını ile mücadele çalışmaları hakkında genel bir değerlendirme yaptı. Silivri'de yaşayan herkesin sağlığını korumak adına tüm önleyici tedbirleri aldıklarını söyleyen Başkan Yılmaz, mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçe genelinde yapılan dezenfekte çalışmaları, sosyal ve fiziki çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Salgın ile mücadelede yer alan tüm ekiplere teşekkür ederek, vatandaşların mağdur olmamaları için belediye hizmetlerinin aksatılmadan devam ettiğini söyledi.

"İLK ANDAN İTİBAREN SEFERBERLİK İLAN ETTİK"

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Öncelikle 1 Nisan tarihi itibarıyla hayatını kaybeden 277 vatandaşımıza Allahtan rahmet, tedavi gören 15 bin 679 vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Tüm dünya koronavirüsle mücadele ediyor. Devletimiz, milletimiz, topyekun bir gayret içerisinde. Türk sağlık ordusunun bu savaştan galip geleceğine inanıyorum. Bugünlerde büyük özveriyle çalışan başta Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca olmak üzere Bilim Kurulu üyelerine, ilgili tüm kurumlara, emniyet güçlerimize, sağlık çalışanlarımıza, basın mensuplarımıza, belediye personelimize ve görevi başında olan tüm emekçilere teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde Silivrili hemşerilerimizin sağlığını korumak adına önleyici tedbirler aldık. Bakanlığımız henüz bir vaka açıklamadan, salgın hastalığın konuşulduğu ilk günlerde ön hazırlıklarımızı yaptık. Vakanın açıklandığı 11 Mart gecesinden itibaren kendi içimizde seferberlik ilan ederek, dezenfektan çalışmalarımıza hızlıca başladık. İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelgelere uygun olarak tüm işlemlerinizi yapıyoruz" dedi.

65 YAŞ VE ÜSTÜ VATANDAŞLARIN TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

Silivri'de kaymakamlığın öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Hizmet Gurubu kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan ilçe sakinlerinin kapılarına kadar hizmet götürülüyor. Bu kapsamda yayınlanan genelge ile kronik rahatsızlığı bulunan belediye personellerine idari izinler verildi. Başkan Yılmaz, "İletişim merkezimizde özel bir ekip oluşturduk. Evlerinden çıkmaması gereken, tek başına yaşayan veya yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın taleplerini aldık. Gıda, ilaç ve sağlık hizmeti gibi bu ihtiyaçları yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. İletişim merkezimize bugüne kadar 734 talep geldi. Çoğu alışveriş talebi, başka kurumların çözümünü sağlaması gereken talepler de var. Onları da yönlendiriyoruz. Tüm talepleri olabilecek zeminde değerlendiriyoruz. Ayrıca, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza eldiven, maske ve kolonya dağıtıyoruz. Belediye hoparlöründen günde 3 defa, bakanlığın 14 kuralı seslendirilerek vatandaşlarımızı dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz" dedi. Aynı zamanda bu süreçte Silivri'de yaşayan 65 yaş ve üstü ilçe sakinlerinin tek tek aranarak ihtiyaçlarının sorulduğu ve şimdiye kadar kadar ilçede toplam 9 bin 650 kişinin arandığı da belirtildi.

SİLİVRİ'DE PAZAR VE FIRIN DENETİMLERİ ARTTI

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeler sebebiyle semt pazarlarında sadece gıda ve temizlik ürünlerinin satışları Silivri Zabıta ekipleri tarafından denetleniyor. Tezgahlar arasındaki sosyal mesafenin 3 metre olması sağlanıyor. Fırınlarda özellikle eldiven, maske kullanımı kontrol edilerek, ekmeklerin poşetlenmiş olarak hijyenik koşullara uygun satışları sağlanıyor.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HATTI KURDUK

Silivrililerin evde kaldıkları süre boyunca psikolojik destek almak istemeleri durumu için danışma hattı kurduklarını dile getiren Başkan Yılmaz şunları söyledi:  "Yine evde kaldıkları süre boyunca psikolojik destek almak isteyen vatandaşlarımıza yönelik danışma hattımız hizmete girdi. Uzman Klinik Psikologlarımız tarafından hafta içi hizmet vermektedir. Bu hizmetimizden faydalanmak isteyen hemşerilerimiz 444 20 47'yi arayarak destek alabilirler. Aynı zamanda bu süreç içerisinde can dostlarımız da elbette unutulmadı. Cadde ve sokakların boşalması nedeni ile sokak hayvanlarının aç kalmamaları için, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz her gün 59 noktadaki beslenme ve su odaklarını aktif tutuyor. İş yerleri ile yapılan protokoller kapsamında aldığımız yemek artıklarını bu noktalara dağıtıyoruz. Yemek yok ise kuru mama takviyesi yapıyoruz. Hayvanseverlerimizin hassasiyetinin farkındayız. Belediye olarak tüm imkanlarımızı sokakta yaşayan canlarımız için de kullanıyoruz"

DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Silivri'de Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelini kapsayacak şekilde dezenfekte çalışmalarnın aralıksız devam ettiği de dile getirildi. Temizlik çalışmaları ile ilgili şu bilgiler verildi: "Bu çalışmaları 10 araç, 18 personel, 10 adet manuel Pulverizatör, 5 adet akülü Pulverizatör, 4 adet benzinli 100 litrelik Pulverizatör, 1 adet benzinli Atomizer ve 2 adet elektrikli ULV ile yapılıyor. Silivri'nin her sokağı, her caddesi düzenli olarak dezenfekte ediliyor.  Bunun yanı sıra, vatandaşların hizmet aldığı kamu binaları, (kaymakamlık, belediye, adliye, emniyet ve jandarma binaları) eğitim kurumları, sağlık ocakları vs. odalar, muhtarlıklar, eczaneler, çocuk oyun alanları, parklar ve tüm sosyal alanlar dezenfekte edildi. Silivri Terminali'nde mobil istasyon kuruldu. Her gün ekipler tarafından 13.30 ve 17.30 saatleri arasında tüm toplu taşıma araçları tek tek dezenfekte ediliyor. Sadece toplu taşıma araçları değil, ticari ve hususi tüm araçlar bu hizmetten faydalanabiliyor. Yine terminalde dezenfekte kabini kuruldu. Burada hem vatandaşlar hem de belediye personelleri kabin içerisine girmek suretiyle, uygun şartlar içerisinde dezenfekte ediliyor."

KENDİ MASKEMİZİ VE KENDİ DEZENFEKTANIMIZI ÜRETİYORUZ

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Belediye personelimizin sağlığı çok önemli. Ekip arkadaşlarımızın günlük yerine getirilmesi gereken belediye hizmetleri sırasında kullanmaları için maskemizi kendimiz üretiyoruz. Kültür merkezi eğitmenlerimiz sayesinde günlük yaklaşık 600 adet üretim yapıyoruz. Aynı şekilde uygun koşullar altında, Eczacı İlknur Sönmez gözetiminde günlük 150 litre civarı dezenfektan üretiyoruz. Silivri Gıda Bankası da bu süreçte görevini hassasiyetle yerine getirdi. Talep konusu olan 296 vatandaşımızın erzakları evlerine teslim edildi. 800 vatandaşımız da gıda bankamıza gelerek erzaklarını teslim aldı. Sadece bu hafta içerisinde binin üzerinde erzak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza temin edildi" diye konuştu.

SİLİVRİ BEL TV CANLI YAYINLARI İLE HEMŞERİLERİMİZİN EVLERİNE KONUK OLUYORUZ

Evde kalan Silivrililere hem moral hem de keyifli vakit geçirebilme olanağı sunmak için Silivri Belediye TV'den canlı yayınlar başladı. Yayınlarda kültür, sanat, spor, sağlık ve danışmanlık konuları yer alıyor. Çocuklar için resim çalışması ve çocuk hikayeleri, sohbetler, psikolojik destekler ve mini konser programları haftada 4 gün gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar 20 canlı yayın programı gerçekleştirildi.

SOSYAL MEDYA VE GÖRSEL ALANLARI ÇOK İYİ DEĞERLENDİRDİK

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Belediye olarak sosyal medyayı önemsiyoruz ve bu yüzden oldukça aktif kullanıyoruz" dedi ve ekledi:  "Vatandaşlarımıza bilgi vermek veya uyarılarda bulunmak amacıyla düzenli paylaşımlar yapıyoruz. Son 20 gün içerisinde, sadece belediye sayfalarından yüzü aşkın paylaşım yapıldı. Diğer yandan ilçemizin çeşitli noktalarında bulunan reklam alanları bu süreçte çok fayda sağladı. 66 billboard noktasında el hijyeni ve 14 kural görsellerine yer verilerek vatandaşlarımızı bilgilendirdik. İlçe genelinde bulunan billboardlarımızla pankartlarımızla sürekli koronavirüs konusuna yönelik bilgilendirme ve uyarı içerikli mesajlar yayınlıyoruz. Bunun yanı sıra, duraklar başta olmak üzere birçok noktada 5 bin adet broşür asma ve dağıtıma çalışması yaptık. Son olarak buradan tüm hemşerilerime bir kez daha seslenmek istiyorum. Belediyemize bağlı tüm birimler büyük bir titizlik ve hassasiyetle işinin başında. Sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için lütfen zorunlu olmadıkça evinizden çıkmayın. Gerekli bütün yasal uyarılara özen gösterin. Biz her türlü zorluğu birlik ve beraberlik içerisinde yendik. İnanıyorum ki bu süreci de yine hep birlikte atlatacağız. Siz yeter ki evinizde kalın biz sizin için görevinizin başındayız"


Volkan Yılmaz, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 04:19 Kaynak: DHA

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