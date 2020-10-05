Silivri Belediye meclisinden Azerbaycan'a destek bildirisi - Son Dakika

Silivri Belediye meclisinden Azerbaycan'a destek bildirisi

Silivri Belediye Meclisi, yayınladıkları ortak bildiri ile Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik hukuk dışı saldırılarını kınadı ve uluslararası camiayı Azerbaycan'ın yanında olmaya davet etti.

Silivri Belediye meclisinden Azerbaycan'a destek bildirisi, System.String[]

Silivri Belediye Meclisi, yayınladıkları ortak bildiri ile Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik hukuk dışı saldırılarını kınadı ve uluslararası camiayı Azerbaycan'ın yanında olmaya davet etti.

Silivri Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumunda, Ermenistan'ın uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek Azerbaycan'a yönelik saldırıları ortak bildiri ile kınandı.Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, AK Parti Grup Başkanvekili Filiz Güler, CHP Grup Başkanvekili Süheyl Kırkıcı imzalı bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Silivri Belediye Meclisi olarak, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 28 Eylül 2020 tarihinde Yukarı Karabağ'da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu son saldırı Tovruz'daki saldırılardan sonra, Ermenistan'ın bölgede barışın ve istikrarın kalıcı tesisi önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bizler, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde halkını korumak ve toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği savunmasını destekliyoruz.

30 yıla yakın süredir Yukarı Karabağ, Ermenistan'ın işgali altındadır. Bu haksız işgalin sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve AGİT kararlarına uygun şekilde barışçıl çözüme desteğimizi tekrarlıyoruz. Uluslararası camiayı, bugüne kadar Ermenistan'ın işgali ve sorumsuz saldırıları sebebiyle zarar gören Azerbaycan'ın yanında olmaya davet ediyoruz.Bu vesileyle; Silivri Belediye Meclisimizdeki siyasi partiler olarak, Azerbaycanlı şehitlerimiz için dost ve kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimizi iletiyor, yaralıların bir an önce iyileşmesini diliyoruz."

YILMAZ: "İNSANLIĞA SIĞMAZ"

Bildirinin okunmasından sonra konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 18 Ekim 1991 yılında yeniden bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan'ın Bağımsızlık Gününü de kutlayarak, "Ermenistan'ın sivil halka balistik füzeler atarak yaptığı bu saldırılar insanlığa sığmaz. İki devlet tek millet olarak, Türk milletinin koşulsuz bir şekilde Azerbaycan'ın yanında olduğunu buradan ifade ediyorum." diye konuştu.


Silivri Belediye meclisinden Azerbaycan'a destek bildirisi
Silivri Belediye meclisinden Azerbaycan'a destek bildirisi
Silivri Belediye meclisinden Azerbaycan'a destek bildirisi

Azerbaycan, Ermenistan, Silivri, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 14:14 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Silivri Belediye meclisinden Azerbaycan'a destek bildirisi - Son Dakika

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