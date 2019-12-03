Silivri Belediyesi 2 ayda 2 milyon 200 bin lira tasarruf etti

SİLİVRİ Belediyesi uygulamaya koyduğu tasarruf tedbirleri kapsamında çöp toplama işlemlerinden 2 ayda 2 Milyon 200 Bin TL tasarruf etti. Geçmişte çöp toplama işlerinin müteahhit bir firma tarafından yapıldığını belirten Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, yeni dönemde müteahhit firmayla anlaşmanın iptal edilmesinin ardından ilçedeki çöplerin belediye imkanlarıyla toplandığını ifade ederek 2 aylık tabloyu kamuoyuyla paylaştı.

Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın göreve gelmesiyle uygulanan tasarruf politikası kapsamındaki çöp toplama hizmeti belediye imkanlarıyla yapılmaya başlandı.

Silivri Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısında çöp toplama maliyetiyle ilgili konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Son iki aydaki maliyet 930 bin TL. Yani aylık 465 bin TL maliyetle topladık. Hibe araçlar geldiğinde 340 bin TL'ye düşecek. Müteahhit firma toplasaydı aylık 1 milyon 500 bin TL fatura kesecekti. 1 milyon 500 TL nerde 340 bin TL nerde..." dedi.

BAŞKAN YILMAZ, TASARRUF TEDBİRLERİNİ ANLATTI

İstanbul'da MHP'li Silivri Belediyesi'nin uygulamaya koyduğu tasarruf tedbirleri sayesinde çöp toplama işinden 2 ayda 2 Milyon 200 Bin TL tasarruf edildi.

Silivri Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı'nın 1. Bileşimin 1. Oturumunda çöp toplama maliyetiyle ilgili bilgilendirme yapan Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, yeni dönemde müteahhit firmayla anlaşmanın iptal edilmesinin ardından ilçedeki çöplerin belediye imkanlarıyla toplandığını ifade ederek 2 aylık tabloyu kamuoyuyla paylaştı.

Yakıt, kira, tamir, bakım ve onarım maliyetlerini açıklayan Başkan Yılmaz, çöp toplama işinin müteahhit firma tarafından yapılsaydı 1 milyon 500 Bin TL üzerinde belediyeye fatura edileceğini belirterek, bu giderden aylık ortalama 1 milyon 100 Bin TL tasarruf edildiğini söyledi.

"TASARRUFLA 2020 YILINDA 15 MİLYON LİRA KARDAYIZ"

Bir yılda 15 Milyon TL'nin belediye kasasında kalacağını ön gördüklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, konuşmasında şunları söyledi: "2 ayda çöp toplama işine 436 bin 253 TL yakıt, 238 bin 203 TL kira bedeli, 114 bin 324 TL tamir, bakım ve onarım bedeli ile toplamda 788 bin 781 TL artı 141 bin 980 TL KDV para harcamışız. Toplam 930 bin 761 TL. Bu 2 aylık maliyet. Yani biz Silivri Belediyesi olarak 465 bin TL'ye bu çöpü bir aylık toplamışız. Müteahhit firma hali hazırda bu işe hala devam ediyor olsaydı, bize 1 Milyon 500 bin liranın üzerinde fatura kesecekti. Yani biz iki ayda 2 Milyon 200 bin liranın üzerinde bir tasarruf elde ettik, bu işi daha ucuza yaptık. Önümüzdeki yıl da bu işi yapacağımızı varsayarsanız, Silivri Belediyesi'nin kasasında 15 Milyon lira gibi bir para kalacak ya da borcu 15 Milyon lira daha artmayacak. Buradaki kira bedellerine bakarsanız, 238 bin TL'ye tekabül eden araçları da en az bir buçuk iki yıl içerisinde hibe yöntemi ile belediyeye kazandırdığımızda, 238 Bin liranın yarısı ortalama 120 bin lira. Biz çöp toplama işini, o araçları aldığımızda aylık ortalama 340 bin TL'ye mal edeceğiz. 340 bin lira nerde, 1 milyon 500 bin lira nerde! Bunu hem sizlerin hem kamuoyunun takdirine bırakmak istiyorum."

Başkan Yılmaz, çöp toplama işinin müteahhit firma tarafından yapılsaydı 1 milyon 500 Bin TL üzerinde belediyeye fatura edileceğini belirterek, bu giderden aylık ortalama 1 milyon 100 Bin TL tasarruf edildiğini söyledi.