Silivri Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri deprem bölgesinde - Son Dakika

Silivri Belediyesi'nin arama kurtarma ekipleri, İzmir 'de yaşanan deprem nedeniyle afet bölgesindeki çalışmalara katıldı.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, belediye bünyesinde görev yapan 10 kişilik arama kurtarma ekibini depremden etkilenen İzmir'e gönderdi. Deprem sonrası hazırlıklarını yaparak dün akşam yola çıkan ekipler, sabaha karşı İzmir Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ulaştı. Gerekli koordinasyonların yapılmasının ardından Bornova ilçesindeki görev bölgesine sevk edilen Silivri Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri ilk olarak Yılmaz Erbek apartmanındaki çalışmalara katıldı.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN BAŞKA ÇAREMİZ YOKTUR"

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, deprem bölgesinde verilen mücadele için tüm ekiplere kolaylıklar diledi. Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Başkan Yılmaz, deprem profesörü merhum Ahmet Mete Işıkara'nın sözünü hatırlatarak "Deprem öldürmez bina öldürür" diye konuştu. Başkan Yılmaz, açıklamasında "Arama Kurtarma Ekiplerimiz afet bölgesinde çalışmalara katılmış bulunmaktadır. Devletimizin tüm ekiplerine kolaylıklar diliyorum. Yaraları birlik ve beraberlik içerisinde sarıyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz. Mekanları cennet olsun. 'Deprem Dede' Merhum Ahmet Mete Işıkara'nın dediği gibi deprem öldürmez bina öldürür. Bu gerçekten hareketle her zaman söylediğimiz gibi 'Deprem ve Kentsel Dönüşüm' hepimizin önceliği olmalıdır. Başka çaremiz yoktur." ifadelerini kullandı.

- İstanbul