Silivri Belediyesi, koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silivri Belediyesi, koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları yapıyor - Son Dakika

Silivri Belediyesi, koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları yapıyor

6 saat önce

Silivri Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması başlattı.

Silivri Belediyesi, koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları yapıyor, System.String[]

Silivri Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması başlattı. Tüm kamu kurumları ve ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor.

Silivri Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı önlemler alarak hijyen çalışmalarını hızlandırdı. Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan 9 kişilik özel ekip, ilçedeki tüm kamu kuruluşları başta olmak üzere ortak kullanım alanlarını ilaçlamaya başladı. İlçe Kaymakamlığı, Silivri Belediyesi Kültür Merkezi, Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi, Silivri Terminali, kültürel faaliyetlerin yapıldığı Yaşar Kemal, Önder Yılmaz, üç ve dördüncü salonlar, Silivri Belediyesi hizmet binası ve müdürlüklerin yer aldığı tüm ek binalar, tarihi binalar ve camiler ilaçlandı. Ekipler, birçok ortak kullanım alanını dezenfekte ederek vatandaşların tedirgin olmalarının önüne geçti. Gerçekleştirilen çalışmalar virüs tehdidi atlatılana kadar periyotlar halinde devam edecek.

"GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ"

Koronavirüs salgınıyla ilgili devletin sıkı tedbirler aldığını belirten Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, virüsün Türkiye'de de görülmesi üzerine dezenfekte çalışmalarını başlattıklarını söyledi. Geçtiğimiz hafta belediye olarak ön hazırlıkları tamamladıklarını belirten Başkan Yılmaz, "Dünya'nın birçok ülkesinde ölümlere sebep olan virüsün bugüne kadar ülkemizde görülmemesi hepimiz için büyük şans. Sağlık Bakanlığımızın gerekli tüm tedbirleri zamanında alması önemli oldu. Bizler de gelişmeleri takip ederek ön hazırlıklarımızı yaptık. Ülkemizde ilk vakanın görülmesinin ardından hızlıca çalışmalara başladık. İlk etapta kamu kurumları ve sosyal alanlar olmak üzere dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor. Birkaç güne tamamlanacak, belirli periyotlar halinde devam edecek" dedi.

ETKİNLİKLERİ ERTELEDİ

Başkan Yılmaz, tüm kültür ve sanat faaliyetlerinin yer aldığı Mart ayı kültür sanat etkinliklerini de ileri tarihe erteledi. Gerekli önlemlerin alınmasının yanı sıra devam eden kurs, eğitim, konferans ve tiyatro gösterilerine de bir süreliğine ara verildi.


Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Koronavirüs, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak İngiltere'nin en kıdemli doktoru uyardı: Ağız maskeleri enfeksiyon riskini artırabilir

Son Dakika Haberleri
22:15 TİKA, Kırgızistanlı gazeteciler için eğitim programı düzenledi
22:15 Maltepe'de kazadan sonra kadın sürücü şoka girdi
22:15 MALTEPE'DE KAZADAN SONRA KADIN SÜRÜCÜ ŞOKA GİRDİ
22:15 ABD'de Ulusal Acil Durum ilan edilmesi bekleniyor
22:10 Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Çaykur Rizespor: 1

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 22:19:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Silivri Belediyesi, koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]