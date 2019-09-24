Son Dakika Haberleri: Silivri Belediyesinden deprem açıklaması
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Silivri Belediyesinden deprem açıklaması

1 saat önce

Silivri Belediyesinden 4.6 büyüklüğündeki depremle ilgili yapılan açıklamada, "Depremi dört ayrı deprem gözlem evinden takip ediyoruz" denildi.

Silivri Belediyesinden deprem açıklaması, System.String[]

Silivri Belediyesinden 4.6 büyüklüğündeki depremle ilgili yapılan açıklamada, "Depremi dört ayrı deprem gözlem evinden takip ediyoruz" denildi.


Açıklama Silivri Belediyesinin sosyal medya hesabından yapıldı. Sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: "İlçemiz sınırları içinde hissedilen deprem, Marmara denizinden geçen Kuzey Anadolu Fay hattının Marmara orta segmentinde gerçekleşmiştir. Meydana gelen bu doğal afetin beklenen büyük Marmara Depremi için öncü olduğunu söylemek mümkün değildir. İlçemizde bulunan deprem istasyonlarımız aracılığıyla süreci takip ediyoruz. İlçe merkezimizde hissedilen depremin takibini dört ayrı deprem gözlem evimizin yetkilileri aracılığıyla takip etmeye devam edeceğiz. Herhangi bir hasar yaralı bilgisi can ve mal kaybı bilgisi belediyemize ulaşmamıştır." - İSTANBUL

Marmara, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:21 Kaynak: İHA
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