Son Dakika Haberleri: Silivri Cezaevi için alınan bilgisayarları çalan 19 kişi adliyeye sevk edildi
Son Dakika Güncel Silivri Cezaevi için alınan bilgisayarları çalan 19 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Silivri Cezaevi için alınan bilgisayarları çalan 19 kişi adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Silivri Cezaevi için alınan bilgisayarları çalarak internet üzerinden satışını yaptıkları belirlenen 2'si kadın 19 kişi yakalandı.

Silivri Cezaevi için alınan bilgisayarları çalan 19 kişi adliyeye sevk edildi, System.String[]

Silivri Cezaevi için alınan bilgisayarları çalarak internet üzerinden satışını yaptıkları belirlenen 2'si kadın 19 kişi yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Silivri Cezaevine alınan 150 adet bilgisayarın cezaevi deposundan çalınması üzerine polis inceleme başlatmış, çalışmalar sonucu şüphelilerin, çaldıkları bilgisayarları internet üzerinden satışa koydukları tespit etmişti. Konu ile alakalı çalışmalarını derinleştiren polis, şüpheli şahısların kimliklerinin ve ikametlerinin belirlenmesinin ardından düzenlenen operasyonla 2'si kadın 19 kişi yakalanmıştı.

Emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından, 2'si kadın toplam 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

(Yunus Emre Şeker/İHA)

Silivri Cezaevi, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:55 Kaynak: İHA
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