Son Dakika Haberleri: Silivri Cezaevi için alınan bilgisayarların çalınması; şüphelileri adliyede
Son Dakika Güncel Silivri Cezaevi için alınan bilgisayarların çalınması; şüphelileri adliyede - Son Dakika

Silivri Cezaevi için alınan bilgisayarların çalınması; şüphelileri adliyede

6 saat önce

SİLİVRİ Cezaevi için alınan 150 monitör, 150 bilgisayar kasasının depodan çalınması olayına ilişkin gözaltına alınan 2'si kadın 19 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Silivri Cezaevi için alınan bilgisayarların çalınması; şüphelileri adliyede, System.String[]
SİLİVRİ Cezaevi için alınan 150 monitör, 150 bilgisayar kasasının depodan çalınması olayına ilişkin gözaltına alınan 2'si kadın 19 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAMYONLA DEPODAN ÇIKARILDI

Yaklaşık 20 gün önce meydana gelen olayda, Silivri Cezaevi için alınan 150 monitör, 150 bilgisayar kasasının çalındığı belirlendi. Savcılık talimatıyla polisin başlattığı operasyonda güvenlik kamera görüntüleri incelendiğinde bilgisayar ve monitörlerin bir kamyonla depodan çıkarıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında çalınan bilgisayar ve monitörlerin internet ortamı üzerinde ilan verilerek satılmaya çalışıldığı belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçerek yaptıkları çalışmalarla şüphelilere ulaştı. Ekipler operasyonla, 2'si kadın 19 kişiyi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.


- İstanbul
Silivri Cezaevi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pakdemirli: 84 proje için 113 milyon liralık hibe sağlanacak
Galatasaray'da Luyindama ameliyat edildi İngiltere'de bir kadın halıyla evlendi Bursa'da trafik kazası: 2'si ağır 10 yaralı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 23:31:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silivri Cezaevi için alınan bilgisayarların çalınması; şüphelileri adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]