Silivri Cezaevi'nde korona virüs görüldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Silivri Cezaevi'nde korona virüs görüldü - Son Dakika

Silivri Cezaevi'nde korona virüs görüldü

6 saat önce

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda 44 tutuklu/hükümlünün korona virüs testinin pozitif çıkmasına ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı.

Silivri Cezaevi'nde korona virüs görüldü, System.String[]

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda 44 tutuklu/hükümlünün korona virüs testinin pozitif çıkmasına ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı.


Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda 7 numaraları L tipi Cezaevi'nde korona virüs belirtilerinin gözlemlenmesinin üzerine korona virüs testi yapılan 2 tutuklu/hükümlünün testi pozitif çıktı. Pozitif vak'aların tespit edilmesinin ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli şekilde yapılan çalışması sonucu 42 tutuklu/hükümlünün daha korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Konuya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada 44 tutuklu/hükümlünün genel sağlık durumunun iyi olduğu ve ailelerinin bilgilendirildiği kaydedildi.


Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan basın açıklamasında:


"Silivri Ceza infaz Kurumu 7 numaralı L tipi Cezaevi'nde korona virüs belirtileri gözlemlenen ve hemen akabinde sağlık kurumuna sevk edilen 2 tutuklu/hükümlünün korona virüs testleri pozitif çıkmıştır. İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde, iki şahısla temasta olduğu değerlendirilen tutuklu/hükümlüler üzerinde kapsamlı bir filyasyon çalışması yapılmıştır. Yapılan testlerde 42 tutuklu/hükümlünün daha korona virüs testleri pozitif çıkmıştır.


Odalarından derhal çıkarılarak izole edilen tutuklu/hükümlüler, Silivri Ceza infaz Kurumu Kampüs Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişlerdir. Uzman doktorlar tarafından yapılan muayene, tetkik ve testlerin sonucunda herhangi bir semptom göstermeyen 40 tutuklu/hükümlünün tedavi ve takibinin, kurumda belirlenen izolasyon alanında doktor gözetiminde yapılmasına karar verilmiştir. Diğer 2 tutuklu/hükümlünün tedavisine ise bir süre daha hastane ortamında devam edilecektir. Hastanede tedavisi süren ilk 2 vak'a da dahil edildiğinde; Silivri Ceza infaz Kurumunda korana virüs tanısı konulan 44 tutuklu/hükümlünün genel sağlık durumları iyidir. Bu hassas süreç şeffaflıkla yürütülmekte olup tedavisi devam eden her bir tutuklu/hükümlünün ailesi bilgilendirilmiştir" denildi. - İSTANBUL

Silivri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 09:58 Kaynak: İHA

YORUMLAR

Son Dakika

Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek Gönüllü olarak sokağa çıkan davulcu, vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura kaldırdı Ünlü oyuncu Jennifer Aniston, orta parmak işareti yaparak koronavirüse tepki gösterdi Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi Hollywood yıldızı, koronaya el hareketi yaparak tepki gösterdi
Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı         
16:18
ABB'den Gökçek'e ABB'den Gökçek'e "kazan yangını" yanıtı: Bu hayasız söylemler ancak böyle birinin meşrebine yakışırdı         
16:13
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı         
16:05
Son Dakika: IFAB, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e yükseltti Son Dakika: IFAB, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e yükseltti         
15:56
Ünlü oyuncu Jennifer Aniston, orta parmak işareti yaparak koronavirüse tepki gösterdi Ünlü oyuncu Jennifer Aniston, orta parmak işareti yaparak koronavirüse tepki gösterdi         
15:53
HDP kongresinde mikrop kapan Sırrı Süreyya Önder, kendini eve kapattı HDP kongresinde mikrop kapan Sırrı Süreyya Önder, kendini eve kapattı         
15:45
Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi         
15:33
Çizgi film değil gerçek! Taş Devri karakterlerine bürünüp evlendiler Çizgi film değil gerçek! Taş Devri karakterlerine bürünüp evlendiler         
15:30
Son dakika: Emeklilerin aylıkları öne çekilerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak Son dakika: Emeklilerin aylıkları öne çekilerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak         
15:26
Rektörün istifası akıllara Rektörün istifası akıllara "Lan ders çalış" dediği videoyu getirdi         
15:08
Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin         
15:02
Karantinada sıkılan Jennifer Aniston, koronaya el hareketi yaptığı fotoğrafla tepki gösterdi Karantinada sıkılan Jennifer Aniston, koronaya el hareketi yaptığı fotoğrafla tepki gösterdi         
14:54
Temizlik görevlisi, parkı temizlerken düştüğü yapay gölette boğuldu Temizlik görevlisi, parkı temizlerken düştüğü yapay gölette boğuldu         
14:50
Muhtar, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü Muhtar, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü         
14:32
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü         
14:32
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs aşı çalışmalarında hayvanlar üzerinde deneyler başladı Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs aşı çalışmalarında hayvanlar üzerinde deneyler başladı         
14:25
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi         
14:18
Beyin ameliyatı geçiren eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu iyi Beyin ameliyatı geçiren eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu iyi         
14:06
CHP'li Özgür Özel ile Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı CHP'li Özgür Özel ile Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı         
14:01
Son Dakika: Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti Son Dakika: Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti         
13:40
Başakşehir, Volkan Babacan'a teklif geldiğine dair çıkan haberleri yalanladı Başakşehir, Volkan Babacan'a teklif geldiğine dair çıkan haberleri yalanladı         
13:26
1 çocuk annesi kadın, kendisini vuran eşinin 1.5 ayda serbest kalmasına gözyaşlarıyla isyan etti 1 çocuk annesi kadın, kendisini vuran eşinin 1.5 ayda serbest kalmasına gözyaşlarıyla isyan etti         
13:19
Konya'da iki komşunun köpeklerinin dövüşmesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldü Konya'da iki komşunun köpeklerinin dövüşmesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldü         
13:18
Balığa çıkan itfaiye eri, oltayla 13 kilo 890 gramlık trança balığı yakaladı Balığa çıkan itfaiye eri, oltayla 13 kilo 890 gramlık trança balığı yakaladı         
13:11
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı         
13:09
Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu         
13:04
Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti         
13:03
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti         
13:03
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti         
13:00
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak         
12:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2020 16:35:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Silivri Cezaevi'nde korona virüs görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]