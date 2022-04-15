Son dakika haberleri! Silivri Cezaevi'ndeki ölüme ilişkin cezaevi personelinin kimliklerini sosyal medyada paylaşanlara soruşturma - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Silivri Cezaevi'ndeki ölüme ilişkin cezaevi personelinin kimliklerini sosyal medyada paylaşanlara soruşturma

15.04.2022 16:27
Son dakika haberleri! Silivri Cezaevi'ndeki ölüme ilişkin cezaevi personelinin kimliklerini sosyal medyada paylaşanlara soruşturma

Son dakika habere göre İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Silivri Cezaevi'nde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ferhan Yılmaz'ın ölümüne ilişkin sosyal medyada cezaevi personeli ve ailesinin kimlik bilgilerini paylaşanlara yönelik soruşturma başlatıldığı açıklandı.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Silivri Cezaevi'nde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ferhan Yılmaz'ın ölümüne ilişkin sosyal medyada cezaevi personeli ve ailesinin kimlik bilgilerini paylaşanlara yönelik soruşturma başlatıldığı açıklandı. Soruşturma, "Terörle Mücadelede Görev Alan Kişileri Hedef Gösterme" suçundan yürütülecek.

Savcılıkça yapılan açıklamada, "Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü bulunmaktayken 9 Nisan 2022 tarihinde rahatsızlanması üzerine Silivri Devlet Hastanesine sevk edilen ve 10 Nisan 2022 tarihinde vefat eden Ferhan Yılmaz'a ceza infaz kurumunda kötü muamelede bulunulduğu yönünde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Sosyal medya paylaşımlarında Ferhan Yılmaz'ın ölümü ile ilişkilendirilen ceza infaz kurumunda görevli ilgili personel ve aile fertlerinin kişisel veri niteliğindeki kimlik bilgilerinin yasadışı şekilde ele geçirilerek, personel ve ailelerinin kamuoyu önünde açık hedef haline getirilmeye çalışılması amacı taşıyan paylaşımları yapan sosyal medya kullanıcılarının tespit edilmesine yönelik 'Terörle Mücadelede Görev Alan Kişileri Hedef Gösterme' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.


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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Cezaevi, Ferhan Yılmaz, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Silivri Cezaevi'ndeki ölüme ilişkin cezaevi personelinin kimliklerini sosyal medyada paylaşanlara soruşturma - Son Dakika


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