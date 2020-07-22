SİLİVRİ D-100'DEKİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI: 7 YARALI - Son Dakika

Cep telefonu kamerası görüntülerinde de, kazanın hemen sonrası, otomobilde sıkışan yaralılara yapılan müdahaleler görülüyor.

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