SİLİVRİ D-100 KARAYOLU'NDA ÜSTGEÇİDİ KULLANMAYAN KADIN CANINDAN OLDU - Son Dakika
Son Dakika Güncel SİLİVRİ D-100 KARAYOLU'NDA ÜSTGEÇİDİ KULLANMAYAN KADIN CANINDAN OLDU - Son Dakika

SİLİVRİ D-100 KARAYOLU'NDA ÜSTGEÇİDİ KULLANMAYAN KADIN CANINDAN OLDU

6 saat önce

Silivri D-100 Karayolu'nda üstgeçidi kullanmayıp yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına art arda iki araç çarptı.

SİLİVRİ D-100 KARAYOLU'NDA ÜSTGEÇİDİ KULLANMAYAN KADIN CANINDAN OLDU, System.String[]

Silivri D-100 Karayolu'nda üstgeçidi kullanmayıp yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına art arda iki araç çarptı.

Edinilen bilgiye göre, D100 Karayolu Selimpaşa Araptepe Mevkisi'nde yabancı uyruklu bir kadın yolun karşısına geçmek istedi. Hemen yanındaki üstgeçidi kullanmayan kadın karşıdan karşıya geçmek istedi. Bu sırada Edirne yönünde seyir halinde olan 34 CEB 908 plakalı cip, kadına çarptı. Kadın, çarpmanın etkisiyle D100 Karayolu'nun sol şeridine savruldu. Daha sonra Edirne istikametine gitmekte olan 34 DU 7596 plakalı otomobil, yola savrulmuş halde olan kadının üzerinden geçtikten sonra kaçtı. Kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Cipin sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza yerinde plakasını düşüren otomobilin sürücüsü arama çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Cenazenin görüntüsü

- Polis araçları

-Cipin görüntüsü

-Polisin çalışmaları


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:25 Kaynak: DHA
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