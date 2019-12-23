Silivri d-100 karayolu'nda üstgeçidi kullanmayan kadın canından oldu - Son Dakika

SİLİVRİ D-100 KARAYOLU'NDA ÜSTGEÇİDİ KULLANMAYAN KADIN CANINDAN OLDU (2)

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Sosyal medyaya düşen bu fotoğraf, paylaşım rekorları kırıyor! Sürücülerin dikkati dağıldı

Engelli kadınlar, el işi öğrenmek için gittikleri kursun ikinci katta olmasından dolayı sitem etti