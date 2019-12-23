Silivri d-100 karayolu'nda üstgeçidi kullanmayan kadın canından oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silivri d-100 karayolu'nda üstgeçidi kullanmayan kadın canından oldu - Son Dakika

Silivri d-100 karayolu'nda üstgeçidi kullanmayan kadın canından oldu

7 saat önce

100 KARAYOLU'NDA ÜSTGEÇİDİ KULLANMAYAN KADIN CANINDAN OLDU (2)

SİLİVRİ D-100 KARAYOLU'NDA ÜSTGEÇİDİ KULLANMAYAN KADIN CANINDAN OLDU (2)

Silivri d-100 karayolu'nda üstgeçidi kullanmayan kadın canından oldu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:04 Kaynak: DHA
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