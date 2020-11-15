Silivri'de karı-koca cinayeti: Eski koca adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Silivri'de karı-koca cinayeti: Eski koca adliyeye sevk edildi
15.11.2020 15:54
SİLİVRİ'de Tülay Sivil ve eşi Mesut Sivil evlerinin önünde silahla öldürüldü.
SİLİVRİ'de Tülay Sivil ve eşi Mesut Sivil evlerinin önünde silahla öldürüldü. Olayla ilgili olarak Tülay Sivil'in eski kocası Erdem D., gözaltına alındı.
Olay, dün akşam 22.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Meneviş Sokak'ta üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Tülay Sivil (38) ve eşi Mesut Sivil'in (30) evinin önüne gelen, eski eş Erdem D. (43) silahla ateş etmeye başladı. Mermilerin hedefi olan Tülay Sivil ve Mesut Sivil olay yerinde hayatını kaybetti. Polis olay yerinde geniş önlemler aldı. Olay yeri incelemelerinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olaydan kısa süre sonra Erdem D. yakalanarak gözaltına alındı. Erdem D. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
CİNAYETTEN SONRA BÖYLE AYRILMIŞ
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Erdem D.'nin cinayetin ardından sokakta koşarak kaçması görülüyor.
- İstanbul
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